«Я не могу ехать медленнее». Йохауг отреагировала на слова тренера соперницы

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг прокомментировала решение Натали фон Зибенталь завершить карьеру в 26 лет. Тренер швейцарки Петер фон Аллмен связал завершение карьеры подопечной с возвращением Йохауг после дисквалификации за допинг. По его словам, фон Зибенталь не могла справиться со скоростью Терезе.
«Очень жаль, что она так решила. Хотелось, чтобы она выступала дольше. Но в любом случае, я не могу работать меньше или ехать медленнее. Когда я на что-то нацелилась, то выкладываюсь на 100%. Я хочу развиваться и становиться всё более сильной лыжницей. Так что это от неё зависело, будет ли она усердно тренироваться или же положит лыжи на полку», — цитирует Йохауг Dagbladet.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) швейцарка заняла шестое место в скиатлоне и гонке на 10 км свободным стилем.
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