11-летний ученик Тутберидзе выполнил четверной тулуп
11-летний фигурист Марк Лукин, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, смог исполнить четверной тулуп.
Видео доступно на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».
Аналогичный элемент покорился другой подопечной Тутберидзе Веронике Жилиной. Ранее она же выполнила тройной аксель, даже не выходя на лёд.
Напомним, летом 2019 года 12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»). Юный спортсмен занимается в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.
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