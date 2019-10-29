Леонова: Трусова – космос

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала победу Александры Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada. В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Александрова побила два мировых рекорда. За произвольную программу она получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02.



«Трусова – космос. 100 баллов за технику – новая эпоха в фигурном катании. Когда выставляли оценки, я очень переживала, что сейчас поставят на каком-нибудь прыжке недокрут и снизят оценку. Трусова очень обрадовалась итоговым баллам, и, надо сказать, она их заслужила. Да, она упала на первом прыжке, но остальную программу откатала идеально. Судьи это отметили и поставили много высоких оценок.



Падение на сальхове было тяжёлым. Зная, что впереди ещё три четверных, собраться на них и откатать дальше чисто всю программу дорогого стоит. Сбивается дыхание, теряется темп проката. Программа валится как снежный ком. Но она смогла забыть об этой ошибке и начать программу с чистого листа. Это урок многим, как нужно реагировать на падение.



Странно, что в короткой нельзя исполнять четверные, но можно делать тройной аксель. Я не вижу логики в таких правилах. Нужно либо запрещать в короткой и тройной аксель, и четверные, либо разрешать и то, и то. Кихира и Юн Ю сделали шикарные триксели, но ведь Саша могла прыгнуть четверной лутц и получить больше баллов.

Предложение запретить четверные вообще – это глупость, а не забота о здоровье спортсменов. Не так много людей пробуют четверные. К тому же, не бывает такого, что фигурист проснётся с утра и решит делать четверной. Без подготовки, конечно, можно серьёзно травмироваться, но все спортсмены в здравом уме и подходят к тренировке четверных аккуратно и грамотно. Да и сами девочки знают на что идут. Кто боится, у кого травма – они не делают четверные. Кихира, к примеру, временно отказалась от четверного.



Сейчас четверной перестал быть прихотью, а стал жизненной необходимостью. Даже тройной аксель, как мы видим на примере Кихиры, не позволяет рассчитывать на победу. Она сделала несколько помарок, но и безупречный прокат не дал бы ей обойти Трусову. Рика это понимает, поэтому сказала, что будет работать над своим четверным. Получается, Трусова двигает фигурное катание вперёд", — цитирует Леонову «Спорт Бизнес Online».