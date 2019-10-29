Призёр чемпионата мира рассказала о проблемах Евгении Медведевой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada. Двукратный призёр Олимпийских игр заняла пятое место.

«Если Трусова смогла забыть про ошибку и спокойно кататься дальше, то Медведева не смогла. Женя в короткой почувствовала неуверенность на акселе и дальше у посыпалась вся программа. Я думаю, если бы она сделала очень хороший аксель, то и все остальные элементы у неё бы получились. Аксель её сбил. Она не успела сконцентрироваться, потеряла контроль и упала.



Я наблюдала за Женей на разминке: она как минимум два раза на камеру делала аксель. Медведева понимает, что у неё есть проблема на этом прыжке и переживает по этому поводу. Ситуацию надо отпустить, лучше не тратить силы на раскатке и спокойно сделать аксель в программе. На мой взгляд, излишняя концентрация на акселе, наоборот, мешает Медведевой исполнять этот прыжок. Не надо зацикливаться.



Проблемы Жени идут от головы. У неё нет проблем с прыжками, что показала произвольная. И аксель сделала, и лутц. Единственная техническая проблема – ребро на лутце. Не знаю, работает ли над лутцем Медведева, но визуально сдвиги есть. Верное/неверное ребро часто зависит от дотошности судейской бригады и технических специалистов ISU. Кто-то замечает, кто-то нет. Многое зависит ещё от репутации. Посмотрите, как ученикам школы Мишина теперь ставят на каждом старте неверное ребро на флипе. Я не думаю, что Медведевой нужно отказываться от лутца, просто нужно поправить технику.

Когда у Медведевой правильный настрой, у неё всё получается. А вот с психологией нужно что-то делать. Только непонятно что. Может, больше выходить на злости. Мне показалось, что в произвольной Женя выходила злая. Не на судей, тренера, весь мир, а на саму себя. Она категорически была недовольна своим прокатом в короткой. Такая правильная, спортивная злость помогла ей настроиться на чистый прокат.



При этом в целом, если абстрагироваться от ошибок, мне её короткая больше понравилась. Прокат получился скомканный, но видна работа над хореографией. Когда Медведева откатает короткую без единой помарки, это будет шедевр", — цитирует Леонову «Спорт Бизнес Online».

Победу на Skate Canada одержала россиянка Александра Трусова.

Леонова: Трусова – космос