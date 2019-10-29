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Легкоатлетка Сидорова: к Олимпиаде хочется готовиться в благоприятной среде

Легкоатлетка Сидорова: к Олимпиаде хочется готовиться в благоприятной среде
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова рассказала, что испытывает определённый мандраж перед олимпийским сезоном.

«План у меня один – тренироваться и готовиться. Я уже отдохнула. Зимой будем обязательно выступать, может, правда, немного сокращённо. Когда начну выступать, пока точно не скажу, но хотелось бы, чтобы в график вошли чемпионаты России и мира. Чемпионат мира в приоритете, и к нему мы будем готовиться и все старты к нему подводить.

Есть, конечно, мандраж в преддверии олимпийского года. И не подбадривает тот факт, что ситуация в России у нас ухудшается. Хочется готовиться в благоприятной среде, но, видимо, всё у нас так в последнее время – через тернии. Значит, будем ещё злее готовиться», — приводит слова Сидоровой «Р-Спорт».

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