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Тренер Ласицкене: я знаю две Маши. Одна – Золушка, а другая – Королева

Тренер Ласицкене: я знаю две Маши. Одна – Золушка, а другая – Королева
Другие / Лёгкая атлетика 0

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как его подопечная готовится к соревнованиям с психологической точки зрения.

«В детстве Маша часто боялась перед соревнованиями, но этот страх нам помогал. Мы использовали его. Когда Маша жаловалась, что ей страшно, я всегда говорил: «Бойся, Маша, бойся». И этот страх позволял Маше делать настоящие чудеса. И это помогло в дальнейшем побеждать практически на всех соревнованиях.

Надо быть глобальным победителем, а для этого надо работать не над соперником, а над собой. Что мы и делаем. Образно говоря, у меня есть две Маши. Одна – Золушка, та, с которой мы делаем большую часть тренировочной рутинной работы. А другая – Королева. Она спокойно ждёт результата нашей с Золушкой работы, абсолютно доверяя нам.

Если побеждает, то поднимается на пьедестал, радуется победе, раздаёт автографы, даёт интервью. Но праздник проходит – и на тренировку ко мне опять приходит Золушка. А Королева ждёт следующего старта. Этот симбиоз двух противоположностей позволяет сохранить внутренний баланс и стабильность. Оба образа похожи, но им нельзя встречаться. Иначе будет глобальная катастрофа», – цитирует Габриляна «Прессбол».

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