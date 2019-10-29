Слуцкая: Трусова покоряет недостижимые высоты, это совершенно другой уровень

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила последние результаты россиянки Александры Трусовой. Ранее 15-летняя спортсменка одержала победу на втором этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

«Во-первых, то, что она делает, действительно удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет. У нас спортсменов хороших много, девчонки действительно сейчас показывают элементы совершенно другого уровня!

Спрос порождает предложение и востребованность. Если одна шагнула вперёд, то и остальным тоже захотелось. И поэтому такая разворачивается борьба: девчонки кидаются на четверные прыжки, делают их по два, три, четыре. У кого есть смелость, силы и талант, тот и выстреливает. Здесь нет ничего удивительного. Наоборот, очень длительное время у нас фигурное катание было на уровне каскада из двух тройных прыжков, единицы пытались сделать тройной аксель, а сейчас уже сделан новый шаг с прыжками в четыре оборота. Я не удивлюсь, если когда-нибудь фигурное катание будет состоять только из таких прыжков», — цитирует Слуцкую НСН.

Трусова выиграла этап Skate Canada, установив два мировых рекорда. Только за технику Александра получила более 100 баллов.

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