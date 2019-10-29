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Стало известно, когда пройдёт этап Кубка мира 2020 года по плаванию в Казани

Стало известно, когда пройдёт этап Кубка мира 2020 года по плаванию в Казани
Другие / Водные виды спорта 0

В 2020 году этап Кубка мира по плаванию в Казани пройдёт со 2 по 4 октября. Об этом информирует сайт Международной федерации плавания (FINA).

В календарь Кубка мира—2020 включены шесть этапов. Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне и станут отборочными стартами на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в ОАЭ в декабре 2020 года.

Полный календарь Кубка мира—2020 выглядит так:

Первый этап — Сингапур (4-6 сентября).
Второй этап — Цзинань (Китай, 10-12 сентября).
Третий этап — Казань (2-4 октября).
Четвёртый этап — Доха (8-10 октября).
Пятый этап — Берлин (23-25 октября).
Шестой этап — Будапешт (30 октября — 1 ноября).

Напомним, ранее российский пловец Владимир Морозов завоевал две серебряные медали на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Морозов стал вторым на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, дважды уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу.

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