Стало известно, когда пройдёт этап Кубка мира 2020 года по плаванию в Казани

В 2020 году этап Кубка мира по плаванию в Казани пройдёт со 2 по 4 октября. Об этом информирует сайт Международной федерации плавания (FINA).
В календарь Кубка мира—2020 включены шесть этапов. Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне и станут отборочными стартами на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в ОАЭ в декабре 2020 года.
Полный календарь Кубка мира—2020 выглядит так:
Первый этап — Сингапур (4-6 сентября).
Второй этап — Цзинань (Китай, 10-12 сентября).
Третий этап — Казань (2-4 октября).
Четвёртый этап — Доха (8-10 октября).
Пятый этап — Берлин (23-25 октября).
Шестой этап — Будапешт (30 октября — 1 ноября).
Напомним, ранее российский пловец Владимир Морозов завоевал две серебряные медали на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).
Морозов стал вторым на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, дважды уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу.
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