Фигуристка Бойкова после победы на Skate Canada поблагодарила болельщиков

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, после победы на втором этапе Гран-при Skate Canada поблагодарила болельщиков.



«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и не спал ночами, смотря наши прокаты в прямом эфире. Спасибо нашему тренерскому штабу — Тамаре Николаевне, Артуру Леонидовичу и всем-всем-всем. Спасибо, что всегда оставались на связи, даже не будучи с нами в Канаде. И, конечно же, спасибо нашим родителям, которые также поддерживали нас и всеми силами болели за нас! Это была наша первая совместная победа на подобном уровне, но, надеюсь, не последняя», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в произвольной программе дуэт стал первым, набрав 140,26 балла. В итоговом зачёте россияне получили 216,71 балла.