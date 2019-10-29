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Команда Ковалёвой сравняла счёт в отборе чемпионата Европы по кёрлингу

Команда Ковалёвой сравняла счёт в отборе чемпионата Европы по кёрлингу
Другие / Прочие виды спорта 0

Команда скипа Алины Ковалёвой выиграла у коллектива Анны Сидоровой во втором матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу, которые проходят в Сочи.

Игра завершилась со счётом 9:5 в пользу команды Ковалёвой, за которую выступают Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.

В состав команды Сидоровой входят Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех.

Общий счёт стал 1-1. Третий и четвёртый матчи состоятся завтра, 30 октября.

Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция). В 2018 году турнир принимала столица Эстонии — Таллин. Золото завоевала команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.

Команда Сидоровой выиграла первый матч в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу
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