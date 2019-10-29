Медведева — о «Мемуарах гейши»: я долго думала над этой музыкой, росла до неё

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о произвольной программе в нынешнем сезоне, в которой она выступает под музыку из фильма «Мемуары гейши».



«Эта тема для меня особенная, потому что над этой музыкой я очень долго думала. Я до неё росла.

Не брала её раньше, потому что понимала, что ещё слишком юная для неё, для того, чтобы передать этот образ правильно, как я хочу. Но сейчас, после прошедшего сезона, да и по возрасту, я подросла, повзрослела и поняла, что пришло время.

Определённый постановщик, определённая портниха, определённые куски музыки. Всё получилось так, как я и ожидала. Рабочий процесс был очень захватывающим, иногда весёлый, потому что во многих моментах я чувствовала, что действительно не умею кататься. Приходилось учиться по-новому ощущать своё тело», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.