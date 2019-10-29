Кубок мира по регби-7 в 2022 году пройдёт в ЮАР

Стала известна страна — хозяйка Кубка мира по регби-7, который состоится в сентябре 2022 года. Турнир пройдёт в Кейптауне (ЮАР), информирует официальный сайт Международной федерации регби.

Решение было принято советом организации в Токио. На проведение турнира претендовали 11 стран: Аргентина, Каймановы острова, Германия, Индия, Малайзия, Катар, Тунис, Франция, Шотландия, ЮАР и Ямайка.

Соревнования впервые будут проводиться параллельно среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 24 мужских и 16 женских команд.

Сборные Новой Зеландии являются действующими чемпионами мира у мужчин и у женщин.

Кубок мира проводится один раз в четыре года. Россия организовывала турнир один раз — в 2013 году соревнования прошли в Москве.