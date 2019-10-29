Тренер Ласицкене — о подаренном автомобиле: всегда буду благодарен Маше за всё

Заслуженный тренер России Геннадий Габрилян, который работает с Марией Ласицкене, прокомментировал решение спортсменки подарить ему автомобиль, полученный от Федерации бокса России.

«Работать с Машей — большое тренерское и человеческое счастье. За все годы, что мы вместе, она показала себя исключительно порядочным и добрым человеком. Всегда буду ей благодарен за всё», — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».

Напомним, Ласицкене и российская легкоатлетка Анжелика Сидорова приняли решение поделить премиальные, полученные от Федерации бокса России, между всеми спортсменами, выступавшими на чемпионате мира в Дохе, Катар.

«Горжусь девочками. Они показали, как нужно биться за команду не только на спортивной арене. Это яркий пример для остальных.

Сплочённость коллектива, желание добиваться побед чистыми способами — это то, что сейчас очень важно и нужно. К тем, кто выступал на чемпионате мира в Катаре, в новом сезоне добавится группа легкоатлетов, которые пройдут положенное время в пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций. С этой командой начинается новый путь российской легкой атлетики", — добавил Габрилян.

Решение наградить легкоатлеток Федерация бокса России приняла после того, как тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира — машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА — СМС от главы федерации с букетиком».