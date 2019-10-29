Урманов: таким, как Медведева, недостаточно настраиваться лишь на ЧР

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada, где она заняла пятое место.

«Хотел бы её очень сильно похвалить, несмотря ни на что. Потому что Женя не раз демонстрировала и теперь в очередной раз показала, что может разозлиться и проявить свой спортивный характер, что она по-прежнему вполне конкурентоспособна.

Иногда случаются сбои. Но после неудачи в короткой программе она прекрасно собралась на произвольную и выступила очень хорошо. Мне понравилось. На мой взгляд, Медведева заслуживает добрых слов.

Если говорить про спортсменов такого уровня, как Женя Медведева, то, наверное, недостаточно настраиваться только на чемпионат России. Надо постараться в борьбе отобраться в команду и затем достойно выступить на главных стартах сезона», – цитирует Урманова «Команда России».