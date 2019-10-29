Юноши против девушек. В шведском борцовском зале устроили гендерное равенство

В одном из борцовских залов в шведском городе Линчёпинг решили внедрить необычную методику. Под руководством тренеров там одновременно занимаются и юноши, и девушки. При этом они не только совместно выполняют упражнения, но и выходят бороться друг с другом на ковёр.

«Мы заботимся о детях, которые приходят к нам, и даём всем нашим борцам шанс подготовиться к жизни в шведском обществе. Девушки и юноши у нас тренируются вместе. Это отлично работает, и никто не думает, что это странно. Если парень становится сильнее, то начинает бороться с более старшей девушкой. Так это работает.

Мы мультикультурный клуб. У нас занимаются дети из разных стран: Ирана, Афганистана, Азербайджана. Мы, тренеры, стараемся научить их не только борьбе, но и расширить кругозор.

Мы много путешествуем, а в дороге общаемся с детьми. Рассказываем им про моральные устои, современное общество, общение с противоположным полом. Даже про использование социальных сетей — что в них можно делать, а что нет», — рассказала молодой тренер Эльвира Якобссон в интервью Expressen.