Борцы Велиев и Мусаев завоевали серебро чемпионата мира U23

В Будапеште (Венгрия) стартовало первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Российский борец вольного стиля Чермен Валиев в финале соревнований в весовой категории до 70 кг уступил представителю Грузии Мирзе Шхулухии.



Шамиль Мусаев в финале чемпионата мира в категории до 97 кг проиграл иранцу Мохаммадшафи Голейжу. Радик Валиев в противостоянии за бронзу в весе до 79 кг победил индийца Вира Дева Гулию.

Вольная борьба. Чемпионат мира U23. Будапешт

До 70 кг

1. Мирза Шхулухия (Грузия).

2. Чермен Валиев (Россия).

3. Харуки Сено (Япония) и Дауд Ибрагимов (Азербайджан).



До 79 кг

1. Тариэль Гафриндашвили (Грузия).

2. Абубакр Абакаров (Азербайджан).

3. Радик Валиев (Россия) и Рамазан Исхак Сари (Турция).



До 97 кг

1. Мохаммадшафи Голейж (Иран).

2. Шамиль Мусаев (Россия).

3. Денис Хроменков (Беларусь) и Даниил Стасюк (Украина).