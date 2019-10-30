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Борцы Велиев и Мусаев завоевали серебро чемпионата мира U23

Борцы Велиев и Мусаев завоевали серебро чемпионата мира U23
Другие / Борьба 0

В Будапеште (Венгрия) стартовало первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Российский борец вольного стиля Чермен Валиев в финале соревнований в весовой категории до 70 кг уступил представителю Грузии Мирзе Шхулухии.

Шамиль Мусаев в финале чемпионата мира в категории до 97 кг проиграл иранцу Мохаммадшафи Голейжу. Радик Валиев в противостоянии за бронзу в весе до 79 кг победил индийца Вира Дева Гулию.

Вольная борьба. Чемпионат мира U23. Будапешт
До 70 кг
1. Мирза Шхулухия (Грузия).
2. Чермен Валиев (Россия).
3. Харуки Сено (Япония) и Дауд Ибрагимов (Азербайджан).

До 79 кг
1. Тариэль Гафриндашвили (Грузия).
2. Абубакр Абакаров (Азербайджан).
3. Радик Валиев (Россия) и Рамазан Исхак Сари (Турция).

До 97 кг
1. Мохаммадшафи Голейж (Иран).
2. Шамиль Мусаев (Россия).
3. Денис Хроменков (Беларусь) и Даниил Стасюк (Украина).

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