Хореограф Бурн рассказала о сильных сторонах фигуристки Медведевой

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн рассказала о работе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
«Евгения очень непосредственная и очень трудолюбивая. Знает, чего хочет. У неё есть драйв, она очень предана, продолжает работать, даже когда больно или устала. И это замечательно. Мне нравится её непосредственность, её открытость. Это удовольствие – работать с ней.
Если ты любишь своё дело, то всё время стремишься бросить себе вызов. Речь не только о технике, но и о художественном мастерстве, о выразительности. Всегда есть что-то, что ты хочешь сказать миру. И чем больше ты веришь в то, что делаешь, тем больший отклик получаешь.
Я очень хочу, чтобы Женя каталась от сердца, показывая при этом свой характер. Просто сказать «прыгни здесь» – это не про меня, это точно не то, за чем ко мне приходят. Во время работы мы действительно делаем много непривычного, но мне хочется, чтобы все происходило с удовольствием, и можно было сказать, что время пролетело незаметно», — сказала Бурн в интервью Первому каналу.
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