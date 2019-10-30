Леонова сравнила отдельные моменты в выступлении Трусовой с мужским катанием

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada. По её словам, юной спортсменке потребуется ещё некоторое время, чтобы полностью раскрыть свой талант.



«Видно, что она работает над своим катанием. Программы стали эмоциональнее, интереснее. На четверные она заходит долго, с тщательной концентрацией, но это нормально. Мальчики тоже делают так же, перебежками едут перед четверными.

Когда заканчивается первая часть программы, где у Трусовой три четверных, она раскрывается. У неё красивые связки, интересные выезды с прыжков. Посмотрите на двойной аксель Трусовой в произвольной: она заходит на него практически без подготовки, как Ханю на тройной лутц. Это выглядит очень эффектно и эстетично. И ценится судьями. Со временем Саша наработает и катание, и хореографию, станет лучше подходить к презентации образа. Надо подождать», – приводит слова Леоновой «Спорт Бизнес Online».