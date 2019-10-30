Команда Сидоровой вышла вперёд в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу

Команда скипа Анны Сидоровой одержала победу над коллективом Алины Ковалёвой в третьем матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счётом 6:5 в пользу команды, в состав которой входят Анна Сидорова, Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех.
В состав команды Ковалёвой вошли Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу команды Сидоровой.
Четвёртая игра также состоится сегодня, 30 октября. Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт 16-23 ноября в Хельсингборге (Швеция).
В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.
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