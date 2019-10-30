Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Нугуманова: Медведева и Загитова общаются, и с Тутберидзе Женя здоровается

Нугуманова: Медведева и Загитова общаются, и с Тутберидзе Женя здоровается
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях Евгении Медведевой c бывшим тренером Этери Тутберидзе и Алиной Загитовой.

«Загитова и Медведева нормально дружат, нормально общаются. На чемпионате России видела. Нет такого, что прямо проходят мимо друг друга. Общается ли Женя с Тутберидзе? Конечно, здоровается. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела.

Женя — очень хорошая девочка. Если она приняла решение уйти от Тутберидзе, значит, для неё так лучше», — сказала Нугуманова в эфире программы Елены Родиной «ФигурLive» в YouTube.

Медведева является двукратной чемпионкой Европы и мира. На Олимпиаде она завоевала два серебра – в командных соревнованиях и в личном первенстве, где уступила другой россиянке – Алине Загитовой. После этого Медведева приняла решение сменить тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019