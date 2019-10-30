Нугуманова: Медведева и Загитова общаются, и с Тутберидзе Женя здоровается

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях Евгении Медведевой c бывшим тренером Этери Тутберидзе и Алиной Загитовой.
«Загитова и Медведева нормально дружат, нормально общаются. На чемпионате России видела. Нет такого, что прямо проходят мимо друг друга. Общается ли Женя с Тутберидзе? Конечно, здоровается. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела.
Женя — очень хорошая девочка. Если она приняла решение уйти от Тутберидзе, значит, для неё так лучше», — сказала Нугуманова в эфире программы Елены Родиной «ФигурLive» в YouTube.
Медведева является двукратной чемпионкой Европы и мира. На Олимпиаде она завоевала два серебра – в командных соревнованиях и в личном первенстве, где уступила другой россиянке – Алине Загитовой. После этого Медведева приняла решение сменить тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду.
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