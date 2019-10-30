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Белгород вошёл в список резервных городов ЧМ-2022 по волейболу

Белгород вошёл в список резервных городов ЧМ-2022 по волейболу
Другие / Волейбол 0

Международная федерация волейбола (FIVB) включила Белгород в список резервных городов проведения чемпионата мира 2022 года среди мужских команд, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата.

Однако после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города было принято решение предоставить Белгороду статус «резервного города» для чемпионата мира FIVB среди мужских команд 2022 года.

Для нас является честью работать с российским правительством, министерством спорта и Всероссийской федерацией волейбола», — отмечается в письме генерального директора FIVB Фабио Азеведо на имя главы ВФВ Станислава Шевченко.

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2022 года пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Ярославле и Кемерово.

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