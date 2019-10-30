Австрийский лыжник признался в допинге, но отрицает незаконное присвоение денег

В Инсбруке (Австрия) прошло судебное заседание по делу лыжника Макса Хауке. Спортсмен, которого обвиняли в применении кровяного допинга и гормона роста, признался в нарушении правил, но ему грозит тюремный срок по иному делу, сообщает TV 2.
По австрийским законам Хауке, улучшив свои спортивные показатели, не имел права на призовые и спонсорские деньги. Эти доходы признаются незаконными. Всего спортсмену было выплачено € 50 тыс. Однако Макс отрицает свою вину в этом преступлении.
Защита австрийца настаивает, что большая часть денег поступила от соглашений, не связанных с показанными результатами. Если вина Хауке в незаконном присвоении средств будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 5 лет.
Ранее Хауке был дисквалифицирован на четыре года. Он использовал допинг при помощи клиники немецкого врача Марка Шмидта.
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