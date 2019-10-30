Российские шахматисты обыграли Украину в шестом туре командного ЧЕ

В шестом туре командного чемпионата Европы по шахматам мужская сборная России победила команду Украины. Турнир проходит в Батуми (Грузия).

Встреча завершилась со счётом 2,5-1,5. Партии Кирилл Алексеенко (Россия) — Юрий Кузубов (Украина), Максим Матлаков — Андрей Волокитин, Даниил Дубов — Александр Моисеенко закончились вничью. Единственная победа в активе россиянина Дмитрия Андрейкина, который выиграл у украинца Василия Иванчука.

Сборная России лидирует в турнире, набрав 11 очков. Следующий тур пройдёт завтра, 31 октября.

Напомним, в пятом туре командного чемпионата Европы российские шахматисты взяли верх над командой Армении. Игра завершилась в пользу сборной России со счётом 2,5-1,5. Решающую победу одержал Дубов.