Российские шахматисты обыграли Украину в шестом туре командного ЧЕ
В шестом туре командного чемпионата Европы по шахматам мужская сборная России победила команду Украины. Турнир проходит в Батуми (Грузия).
Встреча завершилась со счётом 2,5-1,5. Партии Кирилл Алексеенко (Россия) — Юрий Кузубов (Украина), Максим Матлаков — Андрей Волокитин, Даниил Дубов — Александр Моисеенко закончились вничью. Единственная победа в активе россиянина Дмитрия Андрейкина, который выиграл у украинца Василия Иванчука.
Сборная России лидирует в турнире, набрав 11 очков. Следующий тур пройдёт завтра, 31 октября.
Напомним, в пятом туре командного чемпионата Европы российские шахматисты взяли верх над командой Армении. Игра завершилась в пользу сборной России со счётом 2,5-1,5. Решающую победу одержал Дубов.
Мужская сборная России победила Армению в пятом туре командного ЧЕ по шахматам
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