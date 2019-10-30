Команда Ковалёвой снова сравняла счёт в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу

Команда скипа Алины Ковалёвой выиграла у коллектива Анны Сидоровой в четвёртом матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу.

Встреча, которая прошла в Сочи, закончилась со счётом 8:3 в пользу команды, где выступают Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.

В состав команды Сидоровой вошли Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех.

Общий счёт стал 2-2. Пятый и шестой матчи состоятся завтра, 31 октября. Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция).

В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу принял Таллин (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.