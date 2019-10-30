Чемпион мира по дзюдо перед смертью написал прощальное письмо

Стала известна причина смерти чемпиона мира по дзюдо из Великобритании Крэйга Фэллона. 36-летний спортсмен ушёл из жизни в июле 2019 года.

Фэллона нашли повешенным в лесу на западе Англии. Перед самоубийством он отправил длинное электронное письмо своей девушке, где отметил: «Этой мой выбор».

Как сообщает Mirror, за день до самоубийства дзюдоист сказал возлюбленной, что она его больше никогда не увидит.

Автомобиль Фэллона был найден на дне реки, но спортсмена обнаружили не сразу. Британец повесился в лесу в 5 утра по местному времени.

Фэллон в 2005 году стал чемпионом мира по дзюдо, выиграв золотую награду на соревнованиях в Египте. В 2008 году выступал за Великобританию на Олимпийских играх в Пекине, где занял седьмое место.