Фигуристка Бойкова назвала страну, в которой созданы все условия

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, выразила мнение, что Канада — практически идеальная страна. Ранее дуэт одержал победу на втором этапе Гран-при Skate Canada.

«Ну что ж, во время второй поездки в Канаду я окончательно определилась с тем, что эта страна мне по душе. Здесь неимоверно красивая природа, добрые и приветливые люди, качественная и удобная жизнь — всё для людей.

Канада — очень многонациональная страна, но именно в Келоуне много индусов. Все люди очень дружелюбные и вежливые. Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу причёски, макияжа или одежды? А для Канады это норма. Здесь любой человек может к вам подойти и сказать что-нибудь приятное. Сначала это кажется немного странным, но потом привыкаешь.

Кроме того, улицы города очень чистые, ухоженные, и, хоть машин для маленького города много, всегда и везде полно парковочных мест. Однако они платные. Больше всего удивило, что уровень жизни населения в Монреале и в Келоуне одинаковый! И там и там есть дорогие машины, люди живут в прекрасных условиях, всё спокойно и хорошо.

В общем, Канада — практически идеальная страна, в которой созданы все условия для хорошей жизни, которая богата завораживающими видами природы и в которой живут прекрасные люди!» — написала Бойкова в «Инстаграме».

Фотография доступна на странице Бойковой в «Инстаграме».