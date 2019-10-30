Российские шахматистки разошлись миром с Азербайджаном в 6-м туре командного ЧЕ

Женская сборная России по шахматам сыграла вничью с Азербайджаном в шестом туре командного чемпионата Европы. Турнир проходит в Батуми (Грузия).

Матч завершился вничью — 2:2. Александра Горячкина чёрными фигурами, Екатерина Лагно (белыми), Ольга Гиря (чёрными) и Валентина Гунина (белыми) разошлись миром с соперницами.

Россиянки лидируют на чемпионате Европы, набрав 11 очков. Второе место занимает сборная Грузии (10). Третье — команда Азербайджана (9).

Напомним, в пятом туре женская сборная России выиграла у команды Венгрии — 3-1.

Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.