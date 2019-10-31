Двукратный чемпион Игр возобновит выступления за сборную России по сноуборду

Вик Уайлд, единственный сноубордист в истории, выигравший два золота за одни Олимпийские игры, заявил, что продолжит выступать за сборную России в сезоне-2019/20.

В 2019 году у 33-летнего спортсмена возникли проблемы с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), которое не хотело допускать его до стартов и тренировок. Вопрос удалось решить и Уайлд выступит уже на первом этапе Кубка мира – 2019/20. Соревнования пройдут в Магнитогорске с 7 по 8 декабря.

«Я чувствую себя хорошо и получаю большое удовольствие от тренировок в составе сборной России. С нетерпением жду нашего первого этапа Кубка мира в России 7–8 декабря», — цитируют Уайлда «Известия».

За сборную России уроженец штата Вашингтон выступает с сезона-2012/13.