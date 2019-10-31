Сборная России по вольной борьбе победила в общекомандном зачёте ЧМ U23

В Будапеште (Венгрия) продолжается первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Российские вольники заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав при этом только одну золотую медаль, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. В весовой категории до 74 кг победу одержал Разамбек Жамалов.

Всего в активе россиян семь медалей: помимо золота Жамалова это серебряные награды Батырбека Цакулова (до 92 кг), Шамиля Мусаева (до 97 кг), Виталия Голоева (до 125 кг), Чермена Валиева (до 70 кг), а также бронзовые медали Радика Валиева (до 97 кг) и Динислама Тахтарова (до 61 кг).

Вольная борьба. Чемпионат мира U23. Будапешт

До 61 кг

1. Улукбек Жолдошбеков (Кыргызстан).

2. Равиндер Равиндер (Индия).

3. Динислам Тахтаров (Россия) и Рютару Хаяма (Япония).



До 74 кг

1. Разамбек Жамалов (Россия).

2. Мохаммад Ноходиларими (Иран).

3. Бямбадорж Эрдене (Монголия) и Георгий Сулава (Грузия).



До 92 кг

1. Дин Никал (США).

2. Батырбек Цакулов (Россия).

3. Йонгер Бастида Помарес (Куба) и Хоссейн Шахбазигазвар (Иран).



До 125 кг

1. Аббас Заре (Иран).

2. Виталий Голоев (Россия).

3. Юсуп Батирмурзаев (Казахстан) и Лхагвагэрэл Мунхтур (Монголия).