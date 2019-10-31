5-летняя дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию

Надежда Пескова, пятилетняя дочь олимпийской чемпионки фигуристки Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, стала победительницей соревнований по фигурному катанию.
«Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! Вот такой замечательный результат у нас сегодня – первое место! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой! Но многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери – только её! Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по два раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им!
А у кого есть вопросы, рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований, и детишек поддержите, да и вопросы отпадут», – написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки.
Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России.
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