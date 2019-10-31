Косторная: Тутберидзе — женщина, которая пережила многое

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. В середине октября Алёна стала победительницей турнира Finlandia Trophy

«Этери Георгиевна, когда выходит на лёд, это максимальная собранность, максимальная отдача, желание сделать своих спортсменов лучшими. А в жизни это женщина, которая пережила многое, которая справилась со всеми трудностями. Сильнее человека и духом, и физически, мне кажется, я не встречала. Любой спортсмен из нашей группы хотел бы в будущем вырасти в такого же человека, как Этери Георгиевна. Мы стараемся сделать лучше, мы стараемся сделать больше, потому что понимаем, что это как наша жизнь, так и жизнь наших тренеров. Если тебе всё равно на то, что будет с тобой, то подумай хотя бы о том, сколько времени и сил вложили в тебя тренеры, чтобы выбить хотя бы то, что у тебя есть сейчас.



Этери Георгиевна нам даёт то, благодаря чему нас называют учениками Тутберидзе. Это тоже своего рода титул. Потому что не каждый спортсмен сможет попасть сюда, не каждый сможет тренироваться здесь. Ты должен верить в себя, особенно в те моменты, когда в тебя никто не верит.



Был момент как раз до перехода к Этери Георгиевне, я никогда не была на пьедесталах крупных турниров. Мне всегда говорили, что ты не дойдёшь туда, ты находишься за десяткой, ты – середнячок. И в тот момент я поняла, что я смогу, я хочу выигрывать. Тогда я перешла к Этери Георгиевне и доказала многим, что можно изменить всё», – сказала Косторная в эфире Первого канала.

Косторная выступит на третьем этапе Гран-при, который стартует в Гренобле (Франция) завтра, 1 ноября.