Смирнов: говорили, что мы с Жулиным любим посмотреть на большие задницы

Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов оценил нынешний уровень российского женского фигурного катания и прокомментировал точку зрения о необходимости повышения возрастного ценза.

«Наши девочки действительно показывают космический уровень сложности, но у меня от их выступлений остались двоякие впечатления. Им есть над чем работать в своих программах и в чём прибавлять. Например, в мастерстве художественного плана, чтобы работало лицо. Это я придираюсь, конечно. Конечно, скольжение и выполнение элементов было на высшем уровне. Но взрослое катание должно полностью раскрывать образцы. Можно вспомнить, как каталась Каролина Костнер, например.

У Загитовой и Медведевой нет шансов против Щербаковой и Трусовой? Сейчас это действительно так, но, насколько я знаю, обе учат и тройной аксель, и четверной, рук не опускают. Что делать, вид спорта действительно сильно помолодел. Неслучайно пошли разговоры в прошлом году о возможности поднятия возрастного ценза. Я выступал за его поднятие до 18 лет. Я вспоминаю себя, катавшегося в 30 лет и чувствовавшего себя таким «динозавриком». Понимал, что какие-то элементы мог исполнять лучше молодых, но в то же время 15-16-летние ребята обладают более качественными скоростными и прыжковыми данными. Они просто перепрыгивали меня. Но неслучайно фигурное катание называют и спортом, и искусством. Мало научиться только прыгать.

Идея поднять возрастной ценз? Писали, что Смирнов оскорбляет этим самым юных, подающих надежд фигуристок. И ещё добавляли, что мы с придерживающимся такого же мнения известным тренером Александром Жулиным любители посмотреть на большие задницы. Хотя имелась в виду просто другая подача номера фигуристкой со своим собственным стилем. Сейчас он разве есть у кого-то? Все плюс-минус выступают одинаково. У Этери Тутберидзе прекрасно работает конвейер по выпуску чемпионок. Только хотелось бы про искусство не забывать", — цитируют Смирнова «Аргументы и факты».

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