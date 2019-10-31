Топ-модель объяснила, почему решила показать грудь именно на бейсбольном матче

Топ-модель Джулия Роуз, обнажившая грудь на стадионе во время матча Главной лиги бейсбола с участием «Вашингтона» и «Хьюстона», рассказала, как была устроена эта акция. Роуз, а также её подруги Лорен Саммер и Кайла Лорен, были одеты в футболки с логотипом журнала Shagmag. Саммер позднее призналась, что акция была проведена не только для раскручивания проекта, но и для напоминания о проблеме рака груди. MLB в итоге пожизненно запретила девушкам посещать матчи лиги.

«Это один из лучших видов спорта, который активно освещается. Ты знаешь, где будут находиться камеры. Вообще-то, я большая поклонница американского футбола, но когда речь идёт об этом виде спорта, то попасть в трансляцию почти невозможно. Так что мы знали, где будут установлены камеры, и просто нужно было сделать это.

Когда мы стали фотографироваться, подошли двое охранников, но мы знали, что они нас не схватят, поэтому старались их игнорировать. Однако они обратились за подмогой по радиосвязи. Подмога подошла, и нас вывели, а затем появились полицейские и охранники. Пятеро охранников отвели нас в тюрьму MLB, если можно так сказать.

Нас задержали на два часа, а потом вручили письма о том, что нам запрещено посещать этот стадион на протяжении пяти лет, а все мероприятия MLB — пожизненно", — цитирует Роуз Complex.

По словам Роуз, на приобретение билетов и свой внешний вид девушки потратили $ 80 тыс.