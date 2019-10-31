Двукратный чемпион Европы назвал Туктамышеву бабушкой

Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов прокомментировал слова тренера Алексея Мишина о том, что у фигуристок с формами, как у Елизаветы Туктамышевой, практически нет шансов проявить себя на фоне таких лёгких спортсменок, как Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Да уж, Лизе всего 22 года, а она уже как бабушка в фигурном катании. Я заканчивал в 32-33 — вообще динозавром был. Мы об этом как раз и говорили, что спорт очень помолодел. Если введут всё-таки возрастной ценз, нужно будет больше рекламировать, раскручивать юниорские соревнования. Там спортсмены тоже показывают блестящие программы с технической точки зрения. К сожалению, на этапы Гран-при или чемпионаты мира среди юниоров ходит не так много зрителей, внимание прессы тоже не очень большое. А жаль. Международной федерации фигурного катания нужно плотнее заняться вопросом.

Те спортсмены, кто прыгает четверные прыжки, очень сильно подвергают себя риску травмы — нагрузка на организм идёт сумасшедшая. Какой бы лёгкой ты ни была, даже средства защиты могут не спасти от переломов. Такая же проблема, кстати, в спортивной гимнастике, где в 12 лет уже становились заслуженными мастерами спорта, не понимая, что это такое. И заканчивали карьеру очень рано — лет в 18. В юном возрасте отсутствует чувство страха и инстинкт самосохранения, потому так хорошо даются сложнейшие элементы. Ноги и спины молодых спортсменов ещё не подпорчены травмами, они физически прокачены. Но спустя некоторое время они не смогут показывать и 50% от своих возможностей. Знаете, я с огромным удовольствием смотрю прокаты юниорок, и они мне нравятся в сто тысяч раз больше, чем у взрослых», — цитируют Смирнова «Аргументы и факты».