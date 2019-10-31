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24-летняя Наталья Непряева возглавила федерацию лыжных гонок Тверской области

24-летняя Наталья Непряева возглавила федерацию лыжных гонок Тверской области
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года 24-летняя российская лыжница Наталья Непряева избрана президентом федерации лыжных гонок Тверской области. Об этом было объявлено на внеочередной отчётно-выборной конференции региональной федерации.

«Мы надеемся, что избрание на пост президента федерации действующей спортсменки, звезды мировых лыжных гонок придаст новый импульс развитию нашего вида спорта в регионе. А это в первую очередь зависит от состояния материально-технической базы, квалификации тренеров и финансовых возможностей федерации для организации учебно-тренировочных сборов и участия в соревнованиях.

Одним из первых дел Натальи Михайловны на посту президента станет содействие в подготовке судей, а также обеспечение фирменной экипировкой всех членов сборной команды области по лыжным гонкам», — цитирует исполнительного директора федерации Юрия Петрова Tverisport.

Прежний руководитель организации Сергей Рожков получил статус почётного президента.

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