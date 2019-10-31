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Ласицкене — о тренере: Габрилян был ещё моим учителем физкультуры в школе

Ласицкене — о тренере: Габрилян был ещё моим учителем физкультуры в школе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о первых шагах в лёгкой атлетике.

«Он был моим учителем физкультуры. Мы вместе выросли, вместе стали трёхкратными чемпионами мира. Из-за этого я горжусь всем ещё больше. Мы прошли огромный путь, что очень почётно. Сама формулировка «единственная в мире» мне очень приятна.

Когда-то пришла на урок физкультуры. Он потом сказал, что сразу меня заметил. Сказал — приходи в спортивную школу. Мы всем классом пошли к нему на секцию, и в итоге оказалось, что прыжки в высоту у меня получаются лучше всего. Начали целенаправленно этим заниматься — результаты начали улучшаться.

Особенность моих тренировок заключается в том, что я очень хорошо слушаю тренера. Он ставит меня в такие условия, чтобы я выполняла то, что ему нужно.

Готовность? Сейчас я готова к отпуску. Сил нет, но к Олимпиаде мы на сто процентов будем готовы», – сказала Ласицкене в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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