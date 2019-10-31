Косторная намерена исполнить три тройных акселя на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алёна Косторная заявила на этап Гран-при в Гренобле (Франция) три тройных акселя, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Один тройной аксель она намерена выполнить в короткой программе, а на произвольную фигуристка заявила каскад «тройной аксель – двойной тулуп» и сольный тройной аксель.

Косторная единственная из участниц третьего этапа Гран-при включила в программы элементы ультра-си. В середине октября Алёна одержала победу на турнире Finlandia Trophy.

Россиянка Алина Загитова в короткой программе намеревается исполнить каскад «тройной лутц – тройной риттбергер», а также двойной аксель и тройной флип. В произвольной программа олимпийская чемпионка планирует сделать каскады «тройной лутц – тройной риттбергер», «двойной аксель – тройной тулуп» и «тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер», а также тройные сальхов, лутц и флип и двойной аксель.

Этап Гран-при в Гренобле пройдёт с 1 по 3 ноября.