Команда Ковалёвой вышла вперёд в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу

Команда скипа Алины Ковалёвой одержала победу над коллективом Анны Сидоровой в пятом матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счётом 7:6 в пользу команды, в состав которой входят Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.

В состав команды Сидоровой вошли Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу команды Ковалёвой.

Шестая игра также состоится сегодня, 31 октября. Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт 16-23 ноября в Хельсингборге (Швеция).



В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.