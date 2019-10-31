Команда Ковалёвой вышла вперёд в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу

Команда скипа Алины Ковалёвой одержала победу над коллективом Анны Сидоровой в пятом матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счётом 7:6 в пользу команды, в состав которой входят Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.
В состав команды Сидоровой вошли Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу команды Ковалёвой.
Шестая игра также состоится сегодня, 31 октября. Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт 16-23 ноября в Хельсингборге (Швеция).
В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.
- 31 октября 2019
-
14:37
-
14:13
-
13:40
-
13:17
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:29
-
10:47
-
10:30
-
10:06
-
09:42
-
09:22
-
00:43
- 30 октября 2019
-
21:38
-
20:49
-
20:34
-
19:49
-
19:27
-
16:35
-
15:52
-
15:25
-
13:10
-
12:58
-
12:02
-
11:28
-
11:14
-
11:02
-
09:18
-
08:29
- 29 октября 2019
-
23:31
-
23:31