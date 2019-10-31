Российский фигурист объяснил, почему вырвал букет из рук партнёрши

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, объяснил свой поступок на церемонии награждения после победы на втором этапе Гран-при Skate Canada. Он вырвал у партнёрши букет цветов. Бойкова вернула его обратно, после чего Дмитрий погладил Александру по голове.



Александра в интервью Sport24 призналась, что ей в тот момент стало обидно.

«А мне разве было не обидно? До этого награждали парней, им дали букеты, а мне не досталось. Не факт, что букетик мне нужен. Но мне было бы приятно.

Случаются разные ситуации. Мы очень много времени проводим вместе, тренировочный процесс занимает большую часть нашей жизни. Иногда нужно разряжать тяжёлую трудовую обстановку, переключить внимание на что-то другое», — сказал Козловский.