Козловский: Бойкова так заорала! Я подумал, что убью её

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как однажды сильно напугал партнёршу. На минувшей неделе они одержали победу на этапе Гран-при Skate Canada.

«Это был этап юниорского Гран-при в Риге. Мы жили с Сашей на разных этажах. Однажды договорились, что встретимся внизу у ресепшена. Я долго ждал и решил подняться к ней на этаж, тем более что там стояли очень удобные диваны. Та гостиница напоминала общежитие — один сплошной коридор без каких-либо ответвлений.

В месте у лифта был маленький уголочек, который не видно. Туда невозможно попасть так, чтобы тебя не заметили из коридора. Но проблема в том, что я уже там был. И вот Саша выходит из коридора, прекрасно понимая, что у неё за спиной не может быть никого, спокойно вызывает лифт. Я выхожу из угла и резко кладу ей руку на плечо… Она так заорала. Мне было очень страшно. Я подумал, что сейчас убью человека. В тот момент возникла мысль: «Дима, тут ты переборщил. Больше так делать не стоит», — цитирует Козловского Sport24.

Бойкова так отреагировала на произошедшее: «Во-первых, я очень сильно испугалась. А во-вторых, я до сих пор вынашиваю план мести. Пока не знаю, как прикольнуться в ответ».