Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на чемпионате России

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина одержала победу на дистанции 3000 м. Второй результат продемонстрировала Евгения Лаленкова. Тройку призёров замкнула Елизавета Казелина.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна

3000 м. Женщины

1. Наталья Воронина — 4.02,58.

2. Евгения Лаленкова — 4.05,22.

3. Елизавета Казелина — 4.08,27.

Ранее были разыграны медали у женщин и мужчин на дистанции 500 м. Победы одержали призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина и многократный чемпион мира Павел Кулижников. В рамках чемпионата России проходит отбор на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.