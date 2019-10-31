Трёхкратный олимпийский чемпион Пит Рид парализован после инсульта
Британский гребец, трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле Пит Рид сообщил, что парализован после перенесённого спинального инсульта.
«Врачи не могут определить, что именно стало причиной инсульта. Всё произошло в середине позвоночника, поэтому сейчас я парализован ниже груди.
Существует очень маленький шанс, что я не восстановлюсь, но и очень маленький шанс, что я восстановлюсь полностью. Вероятно, это будет что-то среднее. В остальном новости хорошие. Мои руки до сих пор сильны, а мой мозг остался таким же, как и был», — написал Рид в своём «инстаграме».
38-летний гребец побеждал на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также Рид является пятикратным чемпионом мира.
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