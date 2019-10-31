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Трёхкратный олимпийский чемпион Пит Рид парализован после инсульта

Трёхкратный олимпийский чемпион Пит Рид парализован после инсульта
Другие / Водные виды спорта 0

Британский гребец, трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле Пит Рид сообщил, что парализован после перенесённого спинального инсульта.

«Врачи не могут определить, что именно стало причиной инсульта. Всё произошло в середине позвоночника, поэтому сейчас я парализован ниже груди.

Существует очень маленький шанс, что я не восстановлюсь, но и очень маленький шанс, что я восстановлюсь полностью. Вероятно, это будет что-то среднее. В остальном новости хорошие. Мои руки до сих пор сильны, а мой мозг остался таким же, как и был», — написал Рид в своём «инстаграме».

38-летний гребец побеждал на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также Рид является пятикратным чемпионом мира.

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