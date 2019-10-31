Конькобежец Трофимов победил на чемпионате России на дистанции 5000 м
В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Победителем соревнований на дистанции 5000 м стал Сергей Трофимов. Второе место занял Денис Юсков. Тройку призёров замкнул Руслан Захаров.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
5000 м. Мужчины
1. Сергей Трофимов — 6.16,65.
2. Денис Юсков — 6.18,61.
3. Руслан Захаров — 6.19,24.
Ранее на дистанции 500 м победы одержали призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина и многократный чемпион мира Павел Кулижников. На дистанции 3000 м у женщин первенствовала бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина.
В рамках чемпионата России проходит отбор на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на чемпионате России
Конькобежцы Кулижников и Фаткулина выиграли чемпионат России на дистанции 500 м
Читайте также
- 31 октября 2019
-
17:21
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:33
-
14:37
-
14:13
-
13:40
-
13:17
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:29
-
10:47
-
10:30
-
10:06
-
09:42
-
09:22
-
00:43
- 30 октября 2019
-
21:38
-
20:49
-
20:34
-
19:49
-
19:27
-
16:35
-
15:52
-
15:25
-
13:10
-
12:58
-
12:02
-
11:28
-
11:14
Партнерский контент