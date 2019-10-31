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Конькобежец Трофимов победил на чемпионате России на дистанции 5000 м

Конькобежец Трофимов победил на чемпионате России на дистанции 5000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Победителем соревнований на дистанции 5000 м стал Сергей Трофимов. Второе место занял Денис Юсков. Тройку призёров замкнул Руслан Захаров.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
5000 м. Мужчины
1. Сергей Трофимов — 6.16,65.
2. Денис Юсков — 6.18,61.
3. Руслан Захаров — 6.19,24.

Ранее на дистанции 500 м победы одержали призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина и многократный чемпион мира Павел Кулижников. На дистанции 3000 м у женщин первенствовала бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина.

В рамках чемпионата России проходит отбор на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.

Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на чемпионате России
Конькобежцы Кулижников и Фаткулина выиграли чемпионат России на дистанции 500 м
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