Чемпионат мира — 2023 по водным видам спорта могут перенести в Казань

Чемпионат мира — 2023 по водным видам спорта может состояться в Казани, а не в Дохе (Катар), как это планировалось ранее. Об этом заявил президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.
В июле 2019 года Казань завоевала право проводить чемпионат мира в 2025 году. Мировое первенство 2023 года должно пройти в Дохе (Катар). В Казани, тем не менее, готовы принять чемпионат мира на два года ранее, если катарские функционеры не будут иметь ничего против.
«В 2025 году нас ожидает чемпионат мира по плаванию в Казани, который, возможно, пройдёт в 2023 году. Сейчас этот вопрос по дате уточняется, но, несомненно, он пройдёт на самом высоком уровне», — цитирует Маглионе ТАСС.
Напомним, впервые Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.
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