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ЮНЕСКО отложила вопрос введения санкций к странам за допинг

ЮНЕСКО отложила вопрос введения санкций к странам за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

На 7-й конференции ЮНЕСКО не удалось достичь общей позиции по вопросу принятия документа, закрепляющего дисциплинарные меры за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщает ТАСС.

Проект обсуждался в течение двух дней, но прийти к консенсусу участникам дискуссии не удалось. Документ не был допущен до голосования, в итоге его отправили на доработку рабочей группе.

Документ предполагал введение санкций в отношении стран, не соблюдающих Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Предлагалось ввести такие санкции, как запрет организации и участия в соревнованиях.

Россию на конференции представлял министр спорта Павел Колобков. Он выступил против принятия проекта.

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