Российская фигуристка, чемпиона Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова представила новый показательный номер. Российская спортсменка будет выступать с этим номером в сезоне 2019/20.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Загитова стартует в серии Гран-при с третьего этапа — Internationaux de France, который пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Вторым этапом Алины станет NHK Trophy, запланированный в Саппоро (Япония) с 22 по 24 ноября.
В сезоне-2019/20 короткая программа Загитовой поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy, а в произвольной фигуристка предстаёт в образе Клеопатры. В отличие от подруг по группе Этери Тутберидзе, Алина не исполняет четверные прыжки.
Ранее Загитова в составе команды Европы стала победительницей турнира Japan Open 2019, а потом выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.
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