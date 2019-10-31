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Загитова представила новый показательный номер

Загитова представила новый показательный номер
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка, чемпиона Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова представила новый показательный номер. Российская спортсменка будет выступать с этим номером в сезоне 2019/20.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Загитова стартует в серии Гран-при с третьего этапа — Internationaux de France, который пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Вторым этапом Алины станет NHK Trophy, запланированный в Саппоро (Япония) с 22 по 24 ноября.

В сезоне-2019/20 короткая программа Загитовой поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy, а в произвольной фигуристка предстаёт в образе Клеопатры. В отличие от подруг по группе Этери Тутберидзе, Алина не исполняет четверные прыжки.

Ранее Загитова в составе команды Европы стала победительницей турнира Japan Open 2019, а потом выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.

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