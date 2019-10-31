Савченко: новые правила не дают развивать фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алёна Савченко считает, что парное катание стало не интересно смотреть из-за новых правил Международного союза конькобежцев (ISU).
«Мне самой стало не так интересно смотреть соревнования в последнее время. Смотрю и жалею, что я не на льду. Потому что спокойно смогла бы выигрывать. Наверное, многое поменяли правила. У спортсменов, которые могут исполнять сложнейшие элементы, пропала мотивация их исполнять. Это большой риск как для результата, так и для здоровья. Тройные элементы могут делать все сильные пары. И здесь начинается разбор: кому +5 ставить, кому +3. Это всё очень субъективно, нужно вдаваться в такие тонкости выполнения элемента, что даже смешно. Как по мне, если элемент сделан, значит сделан.
Парное катание и так самый сложный вид фигурного катания, а с новыми правилами его сделали ещё сложнее. Поэтому все боятся идти в пары. Новые правила – большой минус для ISU, они не дают развивать фигурное катание. Те пары, которые умеют делать четверные элементы, просто не будут их делать, потому что не видят смысла в этом.
В итоге мы придём к тому, что пары будут вставлять двойные прыжки, чтобы точно их уверенно делать и работать на большие плюсы GOE. И будут так побеждать. Но это же смешно», — приводит слова Савченко «Спорт Бизнес Online».
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