Глейхенгауз посвятил показательный номер Загитовой умершей матери

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз поделился мнением о новом показательном номере олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой.
«Всё произошло само собой. Так отреагировал мой мозг и воображение на случившееся в моей жизни, это было буквально через три дня после того, как умерла моя мама. Наверное, это то, как я внутри себя хотел это пережить, чтобы это было так, что она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается.
Моя мама много времени провела и занималась со всеми нашими спортсменами, в частности с Алиной. Наверное, для меня даже честь, что номер — посвящение моей маме будет исполнять именно она.
Когда я пришёл на каток и рассказал Алине о своей идее, первое, что она мне сказала: «Не хотели бы вы сами на шоу катать эту программу?». Это было очень мило с её стороны. Но всё-таки мне больше нравится передавать свои идеи и задумки через тебя и твоё катание.
Я хотел, чтобы этот номер был понятен людям со всего мира. Неважно, на каком языке ты говоришь, какие у тебя традиции, цвет кожи. Это история, которая понятна любому человеку.
Это история о нашей жизни. О человеческой жизни и о природе. О том, как мы рождаемся, первый взгляд на мир, первые шаги. Мы попадаем в этот мир и видим всю его красоту, а также боль, разочарование, любовь. Через всё это Алина нас проводит на протяжении номера. И в конце, пройдя весь этот путь, она идёт к тому, с чего всё начиналось: закрывается, и у неё из руки вырастает новая жизнь», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
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