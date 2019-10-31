Загитова — о показательном номере: такой личной программы у меня ещё не было

Российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о новом показательном номере. Ранее фигуристка представила показательный номер, с которым будет выступать в сезоне-2019/20. Он посвящён матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни летом 2019 года.

«Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича Глейхенгауза, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше.

Очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно.

Наша жизнь не вечная, и всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами, потом у нас случается первая боль, разочарование. Это может быть любовь, в спорте это падения, потом мы со всем этим справляемся, живём, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, она нам нравится, мы улыбаемся.

Буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня получится, буду очень стараться», — сказала Загитова в эфире Первого канала.