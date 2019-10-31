Колобков прокомментировал инициативу ЮНЕСКО наказывать государства за допинг

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, почему Россия не поддержала инициативу ЮНЕСКО наказывать страны за нарушение конвенции о борьбе с допингом. Инициатива рассматривалась сегодня, 31 октября. В итоге было принято решение отложить рассмотрение документа, чтобы сперва доработать его. Россия выступила против голосования.
«Все приняли активное участие в разработке документов. Документы важные, и поэтому, по нашему мнению, их необходимо принимать консенсусом. Насколько мы видим сейчас по выступлению различных государств, консенсуса нет. Эти документы необходимо доработать — продлить мандат рабочей группы.
Мы готовы в этом участвовать. Думаю, многие государства включатся в эту работу, чтобы в итоге получить документы, которые действительно будут полностью проработаны, отражать волю всех государств и будут приняты консенсусом», — цитирует Колобкова ТАСС.
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